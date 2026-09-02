„Schüler werden zu Dienern der Geräte erzogen“

Smartphone, TikTok und Künstliche Intelligenz gehören längst zum Alltag junger Menschen. Doch wie gut können sie mit der digitalen Welt tatsächlich umgehen? Medienpädagoge Christian Swertz von der Universität Wien sieht großen Aufholbedarf. Im Unterricht werde häufig die Bedienung von Programmen vermittelt, während kritisches Denken, Algorithmen, Werbung und Manipulation zu kurz kämen. Für Swertz braucht es deshalb mehr als technische Kenntnisse. Was, das sehen Sie in der aktuellen Ausgabe von „Brennpunkt Medien“.