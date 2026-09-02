Nach dem Ausfall von fünf Kraftwerksblöcken nahe Köln gehen die Ermittlungsbehörden von einer vorsätzlichen Tat aus. Selbst wenn die Verantwortlichen im Dunkeln bleiben, ist das eigentliche Ziel bereits erreicht: „Wir wissen noch nicht, wer dahintersteckt, aber die Angst ist bereits da – ein wesentliches Ziel der hybriden Kriegsführung wurde erreicht“, ordnet Oberst Markus Reisner die Situation ein.
Der Vorfall reiht sich nahtlos in eine Kette von Ereignissen ein, die zeigen, dass der Konflikt zwischen Russland und dem Westen eine neue, gefährliche Phase erreicht hat, die direkt vor der deutschen Haustür stattfindet. Wer an der Entschlossenheit Moskaus zweifelt, muss nur dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zuhören. Dieser kündigte unmissverständlich an: „Wir werden unsere eigenen Maßnahmen deutlich verschärfen, um alles zu zerstören, was die Militärmaschine Kiews aus dem Westen antreibt. Und das tun wir bereits. Sie fangen schon an zu jammern.“ Lawrow hat damit laut Reisner offen gesagt: „Wir waren es!“
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