Der Vorfall reiht sich nahtlos in eine Kette von Ereignissen ein, die zeigen, dass der Konflikt zwischen Russland und dem Westen eine neue, gefährliche Phase erreicht hat, die direkt vor der deutschen Haustür stattfindet. Wer an der Entschlossenheit Moskaus zweifelt, muss nur dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zuhören. Dieser kündigte unmissverständlich an: „Wir werden unsere eigenen Maßnahmen deutlich verschärfen, um alles zu zerstören, was die Militärmaschine Kiews aus dem Westen antreibt. Und das tun wir bereits. Sie fangen schon an zu jammern.“ Lawrow hat damit laut Reisner offen gesagt: „Wir waren es!“