Comeback! Und das sagt „Hundi“ übers Karriereende

Die Rotjacken treffen am ersten Spieltag in der Champions Hockey League auf Bordeaux (Donnerstag, 19.15 Uhr). Kapitän Thomas Hundertpfund feiert nach acht Monaten sein langersehntes Comeback. Seine Familie ist dabei, kommt erst später in die Eishalle. Daniel Obersteiner sieht er als seine Versicherung. Und: Spielt „Hundi“ seine letzte Saison?
Endlich zurück! 270 Tage musste Thomas Hundertpfund warten, war so lange out, wie noch nie. Ein Kreuzbandriss mit 35 Jahren hat schon so manche Sportler-Karriere vorzeitig beendet. Doch der KAC-Kapitän kämpfte sich zurück.
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