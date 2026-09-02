Comeback! Und das sagt „Hundi“ übers Karriereende

Die Rotjacken treffen am ersten Spieltag in der Champions Hockey League auf Bordeaux (Donnerstag, 19.15 Uhr). Kapitän Thomas Hundertpfund feiert nach acht Monaten sein langersehntes Comeback. Seine Familie ist dabei, kommt erst später in die Eishalle. Daniel Obersteiner sieht er als seine Versicherung. Und: Spielt „Hundi“ seine letzte Saison?