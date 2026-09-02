Auffällige Parallelen bei Attacken auf Stromnetz

„Es ist ganz klar das Ziel, die Bevölkerung zu verunsichern“, sagte CDU-Innenexperte Alexander Throm zu den Anschlägen. „Dieses Ziel hat natürlich nicht nur Russland, sondern auch andere wie Linksextremisten.“ Im Jänner war es nach einem Brandanschlag auf eine Kabelbrücke zu einem Heizkraftwerk im Südwesten Berlins zu einem tagelangen Stromausfall gekommen. Für den Anschlag hat eine linksextreme Gruppe namens „Vulkangruppe“ per Bekennerschreiben die Verantwortung übernommen. Wer für die jüngsten Angriffe auf die Umspannwerke verantwortlich ist, ist aber noch nicht klar. Dazu bekannt hat sich jedenfalls noch niemand.