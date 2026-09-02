Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Prüfen Zusammenhänge“

Auffällige Parallelen bei Attacken auf Stromnetz

Deutschland
02.09.2026 21:25
In der Nähe des Umspannwerks in Turnow-Preilack haben Ermittler Abschussrampen und ...
In der Nähe des Umspannwerks in Turnow-Preilack haben Ermittler Abschussrampen und pyrotechnische Gegenstände gefunden.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Porträt von Mirjam Hangler
Von Mirjam Hangler

Am Dienstag sind in Deutschland gleich zwei Umspannwerke attackiert worden. Noch ist völlig unklar, wer hinter den Angriffen steckt und welches Motiv die Täter hatten. Es ist allerdings nicht von der Hand zu weisen, dass die Angriffe gewisse Parallelen haben ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sowohl das Umspannwerk in Turnow-Preilack in Brandenburg als auch das Umspannwerk in Bergheim bei Köln in Nordrhein-Westfalen sind am Dienstag angegriffen worden. In beiden Werken gab es Störungen und bei beiden Werken gehen die Behörden davon aus, dass jemand bewusst Schaden anrichten wollte. In Brandenburg ermittelt die Polizei auch wegen Terrorverdachts.

Lesen Sie auch:
Sowohl der Drohnen-Vorfall am Leipziger Flughafen als auch die Attacken auf Umspannwerke sorgen ...
Alarmierende Attacken
Drohnen, Sabotage in Deutschland: Was wir wissen
02.09.2026
Wegen Drohnenattacke
Außenministerin lädt russischen Botschafter vor
02.09.2026

„Natürlich prüfen wir auch die Zusammenhänge zu den jüngsten Taten in Brandenburg“, versichert Michael Esser vom Polizeipräsidium Köln. Denn manche Details der beiden Angriffe sind schon recht ähnlich.

Was ist ein Umspannwerk?

Strom kann über weite Strecken mit hoher Spannung mit weniger Energieverlust transportiert werden. Für Haushalte wird jedoch eine deutlich niedrigere Spannung benötigt. Hier kommen Umspannwerke ins Spiel: Sie wandeln Strom auf die benötigte Spannung um.

Pyrotechnik und Abschussrampen
Bei beiden Attacken wurden Drähte oder Kabel verwendet, um Kurzschlüsse auszulösen. In der Nähe des Werks in Bergheim fanden die Beamten pyrotechnische Gegenstände und in einem Maisfeld insgesamt sechs Abschussvorrichtungen. Die waren so gebaut, dass mithilfe von pyrotechnischen Geschossen ein Draht über die Stromleitungen des Umspannwerks geführt werden konnte. 

Auch in der Nähe des Werks in Turnow-Preilack fanden die Ermittler Abschussvorrichtungen und Pyrotechnik. Esser wollte laut „Spiegel“ keine Details zu den Abschussvorrichtungen nennen. Er sagt aber, dass sie miteinander vergleichbar seien. Womöglich seien die Rampen schon vor längerer Zeit installiert worden, schreibt der Sender zdfheute. 

Lesen Sie auch:
Nach dem Anschlagsversuch in Brandenburg sperrte die Polizei Straßen ab – Ermittlungen zu den ...
Sabotage am Stromnetz
Terror-Spurensuche: „Hatten verdammtes Glück“
02.09.2026
Alarm in Deutschland
Nächster Anschlag? Blitze und Explosionen bei Köln
02.09.2026
Wieder Terroralarm
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
01.09.2026

Täter noch unbekannt
Eine Gemeinsamkeit der beiden Attacken ist auch, dass bisher noch völlig unklar ist, wer die Täter sind. Es gibt auch noch keine Informationen dazu, welches Motiv die Angreifer hatten. Bei dem Angriff in Bergheim könnten Linksextremisten am Werk gewesen sein, es wäre auch eine „fremdstaatliche Sabotage“ denkbar, wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul vermutet.

Lesen Sie auch:
Der Kreml mit Präsident Wladimir Putin folgt dem gewohnten Drehbuch der Eskalation.
Krone Plus Logo
Moskau gegen Berlin
Putins Psychokrieg: „Die Angst ist bereits da“
02.09.2026
Droht Deutschland
Putins Adlatus Medwedew für „direkten Schlag“
02.09.2026
Drohnen-Vorwürfe
Putin droht Berlin: Sanktionen „schwerer Fehler“
01.09.2026

„Es ist ganz klar das Ziel, die Bevölkerung zu verunsichern“, sagte CDU-Innenexperte Alexander Throm zu den Anschlägen. „Dieses Ziel hat natürlich nicht nur Russland, sondern auch andere wie Linksextremisten.“ Im Jänner war es nach einem Brandanschlag auf eine Kabelbrücke zu einem Heizkraftwerk im Südwesten Berlins zu einem tagelangen Stromausfall gekommen. Für den Anschlag hat eine linksextreme Gruppe namens „Vulkangruppe“ per Bekennerschreiben die Verantwortung übernommen. Wer für die jüngsten Angriffe auf die Umspannwerke verantwortlich ist, ist aber noch nicht klar. Dazu bekannt hat sich jedenfalls noch niemand.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutschland
02.09.2026 21:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine