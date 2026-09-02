Erster Geheimgipfel zwischen Landeschef und Zeiler

Denn Kärntens Landeschef Daniel Fellner zählte Bundesparteichef Andreas Babler im Kärntner ORF live auf Sendung an. Angesprochen auf die miserablen Umfragewerte im Bund, sprach er – wie schon Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil – von der SPÖ als „Kleinstpartei“. Wer die SPÖ als Spitzenkandidat in die nächste Nationalratswahl führe, sei noch offen. Sollten die Umfragen die SPÖ auch kurz vor einer Nationalratswahl bei 15 Prozent sehen, wäre das für Fellner die „Deadline“.