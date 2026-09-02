Grillhaus-Chef kehrte an Tatort zurück: Verhaftet!

Jener Grillhaus-Betreiber, dem quer durch Wien eine Spur von Straftaten von Betrug über Raub bis Brandstiftung anhaftet, ist endlich hinter Gittern. Auch wenn es dafür einen glücklichen Zufall und eine mutige Augenzeugin für die Ermittler brauchte.
Manchmal hilft den Tapferen tatsächlich das sprichwörtliche Glück. Als Monika K. letzten Freitag von der Arbeit heimkam, fand sie in der Post erfreuliche Nachrichten! Nach Monaten hatte die Staatsanwaltschaft grünes Licht für die Verhaftung von Mirsad A. gegeben, dem Brandstiftung, Raub und schwerer Betrug im Floridsdorfer Haus von Familie K. vorgeworfen wird, bevor er in die Brigittenau weiterzog, wo er unter anderem einen blinden Restaurantgast um 4933,33 Euro erleichterte (die „Krone“ berichtete).
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