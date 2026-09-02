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Bestraft, kritisiert, aber schlussendlich belohnt!

Fußball National
02.09.2026 18:30
Der WAC machte es auch zu zehnt dem LASK lange schwer.
Der WAC machte es auch zu zehnt dem LASK lange schwer.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Eine Woche vor Champions-League-Feuertaufe präsentiert sich LASK erneut als Mentalitätsmonster – trotzdem war beim Doublesieger nach dem 3:1-Erfolg beim Wolfsberger AC so gut wie kein Lächeln zu sehen!

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Beim Liga-Derby gegen Ried hatte der LASK ein 0:1 in einen 4:1-Sieg verwandelt. Im Champions-League-Play-off gegen Celtic einen 0:4-Gesamtrückstand in ein 5:4. Und nun siegten die Linzer beim Wolfsberger AC nach einem Rückstand noch 3:1.

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