Bestraft, kritisiert, aber schlussendlich belohnt!

Eine Woche vor Champions-League-Feuertaufe präsentiert sich LASK erneut als Mentalitätsmonster – trotzdem war beim Doublesieger nach dem 3:1-Erfolg beim Wolfsberger AC so gut wie kein Lächeln zu sehen!
Beim Liga-Derby gegen Ried hatte der LASK ein 0:1 in einen 4:1-Sieg verwandelt. Im Champions-League-Play-off gegen Celtic einen 0:4-Gesamtrückstand in ein 5:4. Und nun siegten die Linzer beim Wolfsberger AC nach einem Rückstand noch 3:1.
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