Kipper noch aufgeklappt: Lkw krachte gegen Brücke

Es war ein folgenschweres Malheur, das wohl nicht so schnell vergessen wird: Gegen 8.40 Uhr war ein 38-jähriger Österreicher am Mittwoch mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Kundl unterwegs. Im dortigen Baustellenbereich hatte der Mann zuvor Asphalt transportiert und den Kipper bereits entladen.