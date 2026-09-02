Kipper noch aufgeklappt: Lkw krachte gegen Brücke

Kurioser Unfall auf der Inntalautobahn bei Kundl in Tirol: Ein Lkw-Lenker (38) fuhr mit noch aufgeklapptem Kipper unter einer Brücke durch. Der Auflieger prallte mit voller Wucht gegen das Bauwerk und wurde vom Zugfahrzeug gerissen. Der 38-Jährige wurde verletzt.
Es war ein folgenschweres Malheur, das wohl nicht so schnell vergessen wird: Gegen 8.40 Uhr war ein 38-jähriger Österreicher am Mittwoch mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Kundl unterwegs. Im dortigen Baustellenbereich hatte der Mann zuvor Asphalt transportiert und den Kipper bereits entladen.
Auflieger von Zugfahrzeug gerissen
Doch offenbar war der Auflieger noch nicht wieder vollständig abgesenkt, als der Lkw unter einer Brücke durchfuhr. Es kam zum spektakulären Crash: Der aufgeklappte Kipper prallte gegen die Brücke. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Auflieger regelrecht vom Sattelzugfahrzeug gerissen.
Lenker in Lastwagen eingeklemmt
Der Lenker musste von der Feuerwehr Kramsach aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend brachte die Rettung den verletzten 38-Jährigen zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Kufstein. Sowohl am Sattelkraftfahrzeug als auch an der Brücke entstand schwerer Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.