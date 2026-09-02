Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall auf Autobahn

Kipper noch aufgeklappt: Lkw krachte gegen Brücke

Tirol
02.09.2026 19:05
Der Lkw rammte bei Kundl die Brücke.
Der Lkw rammte bei Kundl die Brücke.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Kurioser Unfall auf der Inntalautobahn bei Kundl in Tirol: Ein Lkw-Lenker (38) fuhr mit noch aufgeklapptem Kipper unter einer Brücke durch. Der Auflieger prallte mit voller Wucht gegen das Bauwerk und wurde vom Zugfahrzeug gerissen. Der 38-Jährige wurde verletzt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es war ein folgenschweres Malheur, das wohl nicht so schnell vergessen wird: Gegen 8.40 Uhr war ein 38-jähriger Österreicher am Mittwoch mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Kundl unterwegs. Im dortigen Baustellenbereich hatte der Mann zuvor Asphalt transportiert und den Kipper bereits entladen.

Es enstand schwerer Sachschaden.
Es enstand schwerer Sachschaden.(Bild: ZOOM Tirol)

Auflieger von Zugfahrzeug gerissen
Doch offenbar war der Auflieger noch nicht wieder vollständig abgesenkt, als der Lkw unter einer Brücke durchfuhr. Es kam zum spektakulären Crash: Der aufgeklappte Kipper prallte gegen die Brücke. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Auflieger regelrecht vom Sattelzugfahrzeug gerissen.

Lesen Sie auch:
Der Polizeihubschrauber barg den Leichnam.
Drama in Tannheim
110-Meter-Absturz in Tirols Bergen endet mit Tod
02.09.2026

Lenker in Lastwagen eingeklemmt
Der Lenker musste von der Feuerwehr Kramsach aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend brachte die Rettung den verletzten 38-Jährigen zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Kufstein. Sowohl am Sattelkraftfahrzeug als auch an der Brücke entstand schwerer Sachschaden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
02.09.2026 19:05
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Tirol
InntalautobahnUnfallMalheur
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
161.056 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
151.837 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Oberösterreich
Zweiter Schicksalsschlag für Familie von Marcel
127.825 mal gelesen
In diesem blauen BMW verunglückten die beiden jungen Männer in der Nacht auf Sonntag in ...
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
2073 mal kommentiert
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1644 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
1602 mal kommentiert
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf