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In ÖVP und SPÖ in OÖ

Ein klares „Ja“ zu den Parteichefs klingt anders

Oberösterreich
02.09.2026 18:00
Gerhard Zeiler und Elisabeth Köstinger – könnten sie als Bundesparteichefs Rückenwind für SPÖ ...
Gerhard Zeiler und Elisabeth Köstinger – könnten sie als Bundesparteichefs Rückenwind für SPÖ und ÖVP für die Landtagswahlen in OÖ in einem Jahr bringen?(Bild: Krone KREATIV/www.picturedesk.com/Florian Wieser, Reinhard Holl)
Porträt von Christian Ortner
Von Christian Ortner

Christian Stocker und Andreas Babler sind schon einmal sicherer in ihren Stühlen gesessen. Wie beeinflussen die Gerüchte um bevorstehende Ablösen der Bundesparteichefs ÖVP und SPÖ ein Jahr vor der Wahl in Oberösterreich? Offenbar lebt hierzulande die Hoffnung auf frischen Wind aus Wien.

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Elisabeth Köstinger statt Christian Stocker und Gerhard Zeiler statt Andreas Babler: Wie berichtet, verdichten sich die Gerüchte um mögliche Personalrochaden an den Bundesspitzen von ÖVP und SPÖ. Dass sich Medienmanager Zeiler mit Kärntens rotem Landeschef Daniel Fellner zum Essen getroffen haben soll, passt da zumindest bei der SPÖ ins Bild.

Winkler kein „Balkon-Muppet“
Angesichts der Umfragewerte – Spectra sieht die Roten, wie berichtet, in Oberösterreich aktuell bei nur 16 Prozent – könnte frischer Wind für Martin Winkler und Co. durchaus hilfreich sein. Ein klares Bekenntnis zu Babler kann sich der Chef der Landes-SPÖ auf Nachfrage auch nicht wirklich abringen. Nur so viel: Er spiele nicht den „Balkon-Muppet, der die Bundesregierung kommentiert“. Und Zeiler? „Dass ihm die SPÖ noch immer am Herzen liegt, freut mich“, so Winkler.

Nachdenkpause, dann Bekenntnis
Auch OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger musste nach der „Krone“-Anfrage am Mittwoch erst in sich gehen, um sich schriftlich zu Stocker zu bekennen: Dieser habe „in schwierigsten Phasen gezeigt, was ein Bundeskanzler können muss: Wenn es notwendig ist, eingreifen und diese Bundesregierung zu klaren Entscheidungen zu führen“.

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Die Personalie Köstinger ist für Hiegelsberger kein Thema: „Es gibt keine freien Aufgaben und daher auch keine Personaldebatte.“ Übrigens: OÖVP-Chef Landeshauptmann Thomas Stelzer ließ sich am Mittwoch keinen Kommentar entlocken.

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