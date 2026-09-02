Ein klares „Ja“ zu den Parteichefs klingt anders

Winkler kein „Balkon-Muppet“

Angesichts der Umfragewerte – Spectra sieht die Roten, wie berichtet, in Oberösterreich aktuell bei nur 16 Prozent – könnte frischer Wind für Martin Winkler und Co. durchaus hilfreich sein. Ein klares Bekenntnis zu Babler kann sich der Chef der Landes-SPÖ auf Nachfrage auch nicht wirklich abringen. Nur so viel: Er spiele nicht den „Balkon-Muppet, der die Bundesregierung kommentiert“. Und Zeiler? „Dass ihm die SPÖ noch immer am Herzen liegt, freut mich“, so Winkler.