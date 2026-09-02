Kärntner Forstbranche ringt um Nachwuchs

Das Möbelstück im Wohnzimmer, das Papier im Drucker und das Brennholz im Keller – Holz dient den Menschen seit jeher auf unterschiedlichste Art und Weise. Zudem ist die Kärntner Forst- und Holzwirtschaft laut einer Studie von „econmove“ der drittgrößte Arbeitgeber des Landes. Aus diesem Grund ist der Rohstoff nicht nur essenziell für die regionale Wertschöpfung, sondern auch für den Arbeitsmarkt. Gerade dort scheint es aber zu hapern.