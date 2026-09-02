Chaos-Klub droht nach nur zwei Spielen Saisonende

Zumindest für 90 Minuten rückt der Fußball bei Chaos-Klub BSK 1933 am Freitag (18.30) in den Vordergrund. Der ehemalige Drittligist gastiert in der zweiten Runde des ÖFB-Cups bei Bundesligist Altach. Wie groß der Kader der Gäste sein wird, ist unklar. Seit dem Sieg in der ersten Runde trainierte der eine oder andere Kicker abschnittsweise in Kuchl und Tenneck mit – offenbar, um sich für Probetrainings bei anderen Vereinen fit zu halten.