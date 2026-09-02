Unerwartete Wende
Mord an Journalistin: Unternehmer freigesprochen
Der wohl spektakulärste Mordfall Maltas hat eine unerwartete Wendung genommen: Fast neun Jahre nach dem Autobomben-Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia ist ein Geschäftsmann freigesprochen worden. Ihm war vorgeworfen worden, Drahtzieher der Tat gewesen zu sein.
Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 in ihrem Auto in der Nähe ihres Hauses in die Luft gesprengt worden. Die 53-Jährige galt als eine der bekanntesten investigativen Reporterinnen des Landes. Sie hatte über Korruption in Politik und Wirtschaft in ihrem Land recherchiert.
Eine Jury sprach jetzt fast neun Jahre später den 44 Jahre alten Unternehmer Yorgen Fenech in Maltas Hauptstadt Valletta frei. Er wurde sowohl vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord als auch der kriminellen Verschwörung freigesprochen.
Der Freispruch beendet zudem einen der längsten Mordprozesse in der Geschichte Maltas. Drei Auftragsmörder bekannten sich bereits vor einigen Jahren schuldig und verbüßen inzwischen Haftstrafen zwischen 15 und 40 Jahren. Zwei weitere Männer, die wegen der Lieferung der Bombe für den Anschlag verurteilt wurden, erhielten lebenslange Haftstrafen.
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