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LIVE ab 20.30 Uhr: Red Bull Salzburg gegen Rapid

Bundesliga
02.09.2026 04:32
Die Trainer des FC Red Bull Salzburg und des SK Rapid: Danny Röhl und Johannes Hoff Thorup
Die Trainer des FC Red Bull Salzburg und des SK Rapid: Danny Röhl und Johannes Hoff Thorup(Bild: Krone-Collage/Andreas Tröster, GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachtrag zur 4. Runde in Österreichs Bundesliga: Der FC Red Bull Salzburg empfängt den SK Rapid. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Im Nachtragskracher sinnt Red Bull Salzburg auf Revanche. Je drei 0:1-Niederlagen kassierten die „Bullen“ zuletzt gegen Rapid, heute soll diese Schmach ausgemerzt und der Tabellenführer nach vier Runden gestürzt werden. Mit einem Sieg würde das mit viel Selbstvertrauen ausgestattete Team von Danny Röhl zudem an den Wienern vorbeiziehen. „Gegenüber der letzten Saison haben wir zu Hause gegen Rapid einiges gutzumachen“, sagte Röhl, der mit dem alten Spieljahr freilich nichts mehr zu tun hat.

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Ganz anders tritt Salzburg in der noch jungen Saison auf, der Glaube ist zurückgekehrt. Das Selbstvertrauen habe man sich „über gute Ergebnisse erarbeitet“, erklärte Röhl, bei dessen Team „viel weitergegangen“ sei. Abgesehen von den Unentschieden gegen Pafos (1:1) und gegen den WAC (3:3) hat man nur Siege zu Buche stehen und den Einzug in die Europa League geschafft. Das internationale Ticket ließ Rapid in enttäuschender Manier zwar liegen, national war Grün-Weiß bisher aber unantastbar. Deswegen ist für Röhl die Ausgangslage am Papier klar: „Wir sind Außenseiter.“

Sein Team stehe „vor einer großen Aufgabe“ und dem „nächsten großen Gradmesser“, konstatierte der Deutsche. Eine Niederlage würde den Rückstand auf Rapid auf fünf Punkte anwachsen lassen, von einem Pflichtsieg wollte Röhl aber nicht sprechen: „Man kann auch unentschieden spielen.“ Für den 37-Jährigen, der möglicherweise auf Damir Redzic (Knie) verzichten muss, kommt es zu einem Wiedersehen. Als Trainer von Sheffield Wednesday stand er Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup 2024/25 in Englands zweiter Liga zweimal gegenüber – und feierte zwei Siege gegen Norwich City (2:0, 3:2), das damals vom gleich alten Dänen betreut wurde.

Amane bei Rapid vor Abgang, Nosa Dahl bleibt
Bei Rapid drehte sich nach dem jüngsten 3:1-Sieg über Sturm Graz alles um mögliche Abgänge – die die entgangenen Europacup-Einnahmen kompensieren sollen. Bei „Sechser“ Romeo Amane steht vor dem Wechsel um kolportierte sechs bis sieben Millionen Euro zu RSC Anderlecht nach Belgien nur noch der Medizincheck aus. Das erklärte am Dienstag Sportdirektor Markus Katzer, der auch die angestrebte Leihe von Offensivmann Tobias Gulliksen – Medienberichten nach zu Kocaelispor in die Türkei – bestätigte.

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Mit Petter Nosa Dahl bleibt ein weiterer zuletzt von Gerüchten umrankter Akteur aber in Hütteldorf. „Es war ein offizielles Angebot da“, meinte Katzer, dieses dürfte aber nicht den grün-weißen Vorstellungen entsprochen haben. „Fakt ist, er wird im Bus sitzen, er wird auch spielen und diesen Transfer nicht machen.“ Hoff Thorup forderte zwar explizit keinen Amane-Ersatz, wies aber auf den nötigen „Zug“ im Kader hin: „Wir müssen sicherstellen, dass der Konkurrenzkampf so groß wie möglich ist.“

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