LIVE ab 20.30 Uhr: Red Bull Salzburg gegen Rapid

Sein Team stehe „vor einer großen Aufgabe“ und dem „nächsten großen Gradmesser“, konstatierte der Deutsche. Eine Niederlage würde den Rückstand auf Rapid auf fünf Punkte anwachsen lassen, von einem Pflichtsieg wollte Röhl aber nicht sprechen: „Man kann auch unentschieden spielen.“ Für den 37-Jährigen, der möglicherweise auf Damir Redzic (Knie) verzichten muss, kommt es zu einem Wiedersehen. Als Trainer von Sheffield Wednesday stand er Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup 2024/25 in Englands zweiter Liga zweimal gegenüber – und feierte zwei Siege gegen Norwich City (2:0, 3:2), das damals vom gleich alten Dänen betreut wurde.