Tragödie fährt im kollektiven Gedächtnis immer mit

Heuer fällt das Formel-1-Wochenende in Monza wieder auf den Todestag von Jochen Rindt. Seine Verdienste für die rot-weiß-rote Motorsport-Nation kann man nicht hoch genug einschätzen. Österreich wäre ohne ihn nicht da, wo es heute im Rennsport steht. Die aktuelle F1-Kolumne:
Wenn die Formel 1 in Monza fährt, hängt immer auch ein Hauch von rot-weiß-roter Tragödie im Windschatten. Vor allem, wenn das Rennwochenende – wie heuer und bereits im Vorjahr – mit dem Todestag von Jochen Rindt zusammenfällt.
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