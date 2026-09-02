Tragödie fährt im kollektiven Gedächtnis immer mit

Heuer fällt das Formel-1-Wochenende in Monza wieder auf den Todestag von Jochen Rindt. Seine Verdienste für die rot-weiß-rote Motorsport-Nation kann man nicht hoch genug einschätzen. Österreich wäre ohne ihn nicht da, wo es heute im Rennsport steht. Die aktuelle F1-Kolumne: