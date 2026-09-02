Österreich mit Gall, Konrad & Großschartner zur WM

Gall fuhr 2015 in den USA zu Junioren-WM-Gold

Die WM-Straßenrennen werden auf einem schwierigen Rundkurs ausgetragen, der alljährlich im Rahmen der World Tour Schauplatz des Grand Prix Montreal ist. Der 2015 in den USA zu Junioren-WM-Gold gefahrene Gall war in der Elite bisher dreimal bei Weltmeisterschaften am Start. 2020 und 2024 erreichte der aktuell im Vuelta-Spitzenfeld fahrende Osttiroler nicht das Ziel. 2022 in Australien landete der Kletterspezialist unter ferner fuhren. Auch Konrad und Großschartner warten bei bisher ebenfalls jeweils drei Teilnahmen noch auf einen Top-25-Platz.