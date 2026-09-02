Österreich mit Gall, Konrad & Großschartner zur WM

Felix Gall wird zwei Wochen nach der Vuelta a Espana am 27. September das abschließende Straßenrennen der Radsport-WM in Montreal bestreiten! Der Giro-Zweite bildet mit Felix Großschartner und Patrick Konrad das am Mittwoch veröffentlichte ÖRV-Aufgebot für den WM-Abschluss über 273 Kilometer und 3700 zu überwindende Höhenmeter.
Das Straßenrennen der Frauen (180 Kilometer) am 26. September werden Katharina Sadnik, Carina Schrempf und Christina Schweinberger in Angriff nehmen.
In den Elitekategorien treten Großschartner und Schweinberger zum Auftakt der Titelkämpfe am 20. September auch im flachen Einzelzeitfahren an. Die Tirolerin war vor drei Jahren WM-Dritte im Zeitfahren und -Fünfte im Straßenrennen. Wegen eines bei der Tour de France erlittenen Handgelenkbruchs ist sie seit Anfang August nicht im Einsatz gewesen. In der U23 besteht das rot-weiß-rote Team aus Tabea Huys bzw. Anatol Friedl und Valentin Hofer. Bei den Junioren sind es Michael Hettegger, Michael Ortner, Niklas Wiesmayr und Santiago Wrolich.
Gall fuhr 2015 in den USA zu Junioren-WM-Gold
Die WM-Straßenrennen werden auf einem schwierigen Rundkurs ausgetragen, der alljährlich im Rahmen der World Tour Schauplatz des Grand Prix Montreal ist. Der 2015 in den USA zu Junioren-WM-Gold gefahrene Gall war in der Elite bisher dreimal bei Weltmeisterschaften am Start. 2020 und 2024 erreichte der aktuell im Vuelta-Spitzenfeld fahrende Osttiroler nicht das Ziel. 2022 in Australien landete der Kletterspezialist unter ferner fuhren. Auch Konrad und Großschartner warten bei bisher ebenfalls jeweils drei Teilnahmen noch auf einen Top-25-Platz.
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