Blinder Gast in Wiener Balkan-Grillhaus abgezockt

Schon länger haben die Behörden ein Balkan-Grillhaus in der Brigittenau im Visier – etwa wegen solcher Vorfälle: Ein Blinder, der per Bankomat zahlte, wurde um fast 5000 Euro gebracht. Mit jedem Tag kommen mehr Vorwürfe an die Betreiber dazu, die sich gegenüber der „Krone“ in Widersprüche verwickeln.
Obwohl Herr P. trotz vieler Krankheiten immer noch sehr selbstständig ist, braucht er bei einigen Dingen Hilfe, denn er ist blind. Unterstützung braucht er etwa bei der Kontrolle von Kontoauszügen – er vertraut gerade wegen seiner Sehbehinderung auf Bankomatzahlungen. Das wurde ihm bei einem Balkan-Grillhaus in seiner Wohngegend zum Verhängnis: Er fand heraus, dass ihm für eine Mahlzeit dort bis zu 2000 Euro verrechnet wurden. Und das nicht nur einmal.
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