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Julian Weigend daheim

Am Grazer Schloßberg hat Jedermann ein Heimspiel

Steiermark
02.09.2026 20:00
Julian Weigend freut sich schon sehr auf seine Premiere in den Kasematten.
Julian Weigend freut sich schon sehr auf seine Premiere in den Kasematten.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Der gebürtige Grazer Julian Weigend steht im Bühnen-Klassiker von Hugo von Hofmannsthal nach vielen Jahren wieder in seiner Heimat auf der Bühne. Künftig soll der „Jedermann“ am Schloßberg zur Tradition werden.

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„Merkst du eh, dass ich mir beim Reden Mühe gebe? Ich könnte auch Berlinerisch mit dir sprechen, aber da hättest du ka Freud’“, lächelte Julian Weigend, als er sich am Mittwoch vor der ersten „Jedermann“-Probe auf den Grazer Kasematten Zeit für die „Krone“ nahm.

Denn die Steiermark hat der sympathische Schauspieler vor vielen Jahren hinter sich gelassen, längst ist er in der deutschen Hauptstadt heimisch geworden und hat Karriere gemacht. Er stand etwa mit Götz George für die Schimanski-Serie vor der Kamera, aktuell ist er in „In aller Freundschaft“ im ARD zu sehen.

Mit Michael Rast, ebenfalls gebürtiger Grazer, steht Weigend (rechts) beim Jedermann auf der ...
Mit Michael Rast, ebenfalls gebürtiger Grazer, steht Weigend (rechts) beim Jedermann auf der Bühne.(Bild: Jürgen Fuchs)

„Aber in meiner Heimatstadt wieder auf der Bühne zu stehen, war schon lange ein großer Wunsch von mir. Und dass dies nun, noch dazu hier auf den Kasematten, Realität wird, ist einfach nur unfassbar schön und macht mich wahnsinnig glücklich.“

Die drei Vorstellungen von Freitag bis Sonntag für den Bühnenklassiker nach Regie von Nicolai Tegeler waren schnell ausverkauft. „Für mich ist der ,Jedermann‘ eines der größten Stücke überhaupt und einfach zeitlos, den wirst du in 150 Jahren noch spielen“, ist Weigend, dessen Frau Maya Foster übrigens dem Todesengel ihre Stimme leiht, überzeugt.

Im Gespräch mit der „Krone“
Im Gespräch mit der „Krone“(Bild: Jürgen Fuchs)

Prominenter Cast am Schloßberg
Auch sonst ist die Besetzung äußerst prominent: Erol Sander steht am Schloßberg ebenso auf der Bühne wie Eva Herzig, Alexandra Kamp, Markus Majowski oder Ralph Morgenstern. „Schön ist auch, dass ich mit Michael Rast, der ja auch Grazer ist und mit dem ich die Schauspielausbildung gemacht habe, endlich einmal gemeinsam auf der Bühne stehe – und wir haben schon ausgemacht, dass wir unseren Kollegen am Samstag einmal die Stadt zeigen.“

Aufgewachsen ist Weigend übrigens in Gösting, am Fuße der Ruine. „Meine Liebe zur Heimat manifestiert sich vor allem in der Kulinarik und in der Liebe zur Natur. Aber auch dieses Besinnen auf die eigene Tradition und das im besten Sinne.“ Künftig könnte er wieder öfter an die Mur kommen: „Das soll hier keine Eintagsfliege sein. Wir wollen den Jedermann in Graz etablieren – den Vergleich mit Salzburg maßen wir uns aber gar nicht an.“

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