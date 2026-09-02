Am Grazer Schloßberg hat Jedermann ein Heimspiel

Aufgewachsen ist Weigend übrigens in Gösting, am Fuße der Ruine. „Meine Liebe zur Heimat manifestiert sich vor allem in der Kulinarik und in der Liebe zur Natur. Aber auch dieses Besinnen auf die eigene Tradition und das im besten Sinne.“ Künftig könnte er wieder öfter an die Mur kommen: „Das soll hier keine Eintagsfliege sein. Wir wollen den Jedermann in Graz etablieren – den Vergleich mit Salzburg maßen wir uns aber gar nicht an.“