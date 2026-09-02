Mamma mia! Clooney und seine Amal rocken Venedig

Mamma mia, was für ein Wahnsinns-Auftritt! Am Mittwochabend wurden die 83. Filmfestspiele von Venedig offiziell eröffnet – mit niemand Geringerem als George Clooney als DEM Star des Abends. Der durfte sich zum Auftakt nicht nur seinen Goldenen Löwen fürs Lebenswerk abholen, sondern sorgte mit seiner Amal auch für ein wahres Blitzlichtgewitter am Lido.
Clooney, elegant im schwarzen Anzug mit Fliege, war an diesem Abend gewohnt gut gelaunt und ließ sich sogar zu einem Gruppenfoto mit den zahlreichen Fotografen am roten Teppich hinreißen.
Kein Wunder, immerhin war dies ja auch ein besonderer Abend für den Hollywoodstar, der im Vorfeld außerdem geschwärmt hatte, dass das Filmfestival von Venedig zu seinem liebsten Festival gehöre.
Amal strahlte an Clooneys Seite
Für einen wahren Glamour-Moment am roten Teppich sorgte aber wie immer Clooneys schöne Ehefrau Amal. Die Menschenrechtsanwältin hatte sich für den diesjährigen Auftritt am Lido für eine Robe in klassischem Schwarz entschieden, die ihre schlanke Silhouette wunderschön betonte.
Besonderes Highlight: ein langer Schlitz auf der Rückseite des Kleides, der für einen zusätzlichen Hingucker sorgte. Dazu kombinierte Amal eine schwarze Clutch sowie ausgewählten Diamantschmuck. Das schönste Accessoire des Abends war aber ohnehin ihr strahlendes Lächeln.
Promi-Gedränge am Red Carpet
Das Gedränge am roten Teppich war erwartungsgemäß hoch: Neben Jury-Präsidentin Maggie Gyllenhaal, die fleißig Autogramme schrieb und geduldig für die Fotografen posierte, wurden auch Laura Dern, „Bridgerton“-Star Jonathan Bailey sowie „Lady in Red“ Claire Foy, Jack O‘Connell und Guy Pearce, die später im Eröffnungsfilm „Ink“ zu sehen waren, bejubelt.
Für die nötige Glamour-Draufgabe sorgten zudem die Topmodels Alessandra Ambrosio, Stella Maxwell und Bianca Balti.
Weltpremiere von „Ink“
Das Festival sollte schließlich mit der Weltpremiere von „Ink“ im Wettbewerb offiziell beginnen. Der neue Film von Regisseur Danny Boyle erzählt von Rupert Murdochs Übernahme der britischen Zeitung „The Sun“ im Jahr 1969. In den Hauptrollen sind Jack O‘Connell, Guy Pearce und Claire Foy zu sehen.
Kritik an US-Regierung
Noch vor der glanzvollen Eröffnung am Lido kritisierte Clooney die politische Lage in den USA scharf und verwies auf die Zwischenwahlen im November als möglichen Wendepunkt. „Es ist nicht einfach, in einem Land zu leben, das von den am wenigsten dafür geeigneten Menschen geführt wird“, sagte der Hollywoodstar bei der Pressekonferenz der Filmfestspiele.
Die Midterm-Wahlen im November würden ein Moment sein, um Bilanz zu ziehen. „Wenn alles gut läuft, werden wir zu einer Situation größerer Normalität zurückkehren“, meinte Clooney, der dabei den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump nicht beim Namen nannte.
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