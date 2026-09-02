Mamma mia! Clooney und seine Amal rocken Venedig

Kritik an US-Regierung

Noch vor der glanzvollen Eröffnung am Lido kritisierte Clooney die politische Lage in den USA scharf und verwies auf die Zwischenwahlen im November als möglichen Wendepunkt. „Es ist nicht einfach, in einem Land zu leben, das von den am wenigsten dafür geeigneten Menschen geführt wird“, sagte der Hollywoodstar bei der Pressekonferenz der Filmfestspiele.