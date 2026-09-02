Tödlicher Motocross-Unfall auf einer Forststraße

Ein Unglück hat sich auf einer Forststraße bei St. Stefan im Gailtal zugetragen: Zwei Männer, Vater (53) und Sohn (14), waren mit einer Motocross-Maschine unterwegs. Da prallten sie anscheinend gegen einen umgestürzten Baum.
Am Mittwochnachmittag waren die Männer im Bezirk Hermagor auf einer Forststraße in Köstendorf bei St. Stefan im Gailtal auf einer Motocross-Maschine unterwegs. Plötzlich lag auf der Fahrbahn ein umgestürzter Baum, der wohl von einem Windstoß umgeweht worden war.
Die Männer prallten gegen den Baum – der Vater erlitt dabei tödliche Verletzungen. Sein Sohn im Teenageralter wurde schwer verletzt und sofort mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Waltraud Dullnigg bestätigt gegenüber der „Krone“ den Vorfall: „Der Vater war 53 Jahre alt, der Sohn 14 Jahre – über die genaueren Umstände wissen wir noch nicht Bescheid.“ An dem schwierigen Bergeeinsatz waren ersten Informationen zufolge fünf Feuerwehren beteiligt.
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