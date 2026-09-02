Tödlicher Motocross-Unfall auf einer Forststraße

Die Männer prallten gegen den Baum – der Vater erlitt dabei tödliche Verletzungen. Sein Sohn im Teenageralter wurde schwer verletzt und sofort mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Waltraud Dullnigg bestätigt gegenüber der „Krone“ den Vorfall: „Der Vater war 53 Jahre alt, der Sohn 14 Jahre – über die genaueren Umstände wissen wir noch nicht Bescheid.“ An dem schwierigen Bergeeinsatz waren ersten Informationen zufolge fünf Feuerwehren beteiligt.