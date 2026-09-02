Sex-Sprüche auf dem Eis: harmlos oder schädlich?

Große Aufregung um an Kinder ausgeteiltes Wassereis im Rathaus! Wie berichtet waren auf den Verpackungen sexuelle Anspielungen wie „Lutsch dein Ding“, „Saugen und lutschen erlaubt“ oder „Nur hart machts Spaß“ aufgedruckt. Eine Welle der Empörung brach los, der Veranstalter WienXtra entschuldigte sich und räumte Fehler ein. Immer wieder wurde aber auch die Frage gestellt, ob den Kindern damit wirklich geschadet wurde.