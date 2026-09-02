Sex-Sprüche auf dem Eis: harmlos oder schädlich?

Bei der „Wienopolis“ im Rathaus wurde Wassereis mit Sex-Sprüchen an Kinder verteilt. Die Aufregung ist groß – für manche auch übertrieben. Übrig bleibt die Frage: Kann für die kleinen Besucher wirklich ein Schaden entstanden sein, oder liegt es an den Erwachsenen und ihren Interpretationen?
Große Aufregung um an Kinder ausgeteiltes Wassereis im Rathaus! Wie berichtet waren auf den Verpackungen sexuelle Anspielungen wie „Lutsch dein Ding“, „Saugen und lutschen erlaubt“ oder „Nur hart machts Spaß“ aufgedruckt. Eine Welle der Empörung brach los, der Veranstalter WienXtra entschuldigte sich und räumte Fehler ein. Immer wieder wurde aber auch die Frage gestellt, ob den Kindern damit wirklich geschadet wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.