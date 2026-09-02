Fest der Volkskultur: Zwei Sessel zum „Zaumhaltn“

„Wasser ist die Grundlage für unser Leben. Das hat uns der Dürresommer ja drastisch aufgezeigt“, sagt Katteneder.

Malerei mit Quellwasser

Um das Thema Wasser kreisen auch die ansprechenden Gemälde der Freistädter Künstlerin Manuela Eibensteiner, die ab morgen im Hotel Lebensquell „Schöpfungsbilder“ zeigt, die sie mit Quellwasser aus dem Mühlviertel malt. Die Ausstellung (bis 30. Oktober) macht ebenfalls auf das „Fest der Volkskultur“ aufmerksam.