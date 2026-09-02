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Fest der Volkskultur: Zwei Sessel zum „Zaumhaltn“

Oberösterreich
02.09.2026 15:00
Willibald Katteneder, Künstler in Rechberg, und Daniel Grasserbauer, Kunstschmid in Bad Zell ...
Willibald Katteneder, Künstler in Rechberg, und Daniel Grasserbauer, Kunstschmid in Bad Zell (li.)(Bild: FOTOKERSCHI / BERNADETTE KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Der Mühlviertler Kurort Bad Zell bereitet sich auf das „Fest der Volkskultur“ vor. Dabei wird es nicht nur um drei Tage Tradition und Unterhaltung gehen – auch die Kunst bekommt Platz. Im Teich gibt es nun „Tanzende Sessel“, im Kurhotel eine Gemäldeausstellung.

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Von der Menschenkette bis zum Festzug, von Volksmusik bis DJ: Bad Zell richtet am Wochenende vom 18. bis 20. September das „Fest der Volkskultur“ aus.

Das Mega-Event im Mühlviertel verspricht Emotionen, Unterhaltung und echte Gemeinschaft. Das wird auch im Logo ausgedrückt, das Bad Zell für sein Motto „Fest.Zaumhaltn“ gewählt hat: Es zeigt zwei Sessel, die auf Plakaten und Werbematerialien vorkommen. Seit kurzem steht eine Sessel-Skulptur im Teich beim neuen Kulturpavillon, die über das Wasser zu tanzen scheint.

Die Skulptur „Tanzende Sessel“ im Teich.
Die Skulptur „Tanzende Sessel“ im Teich.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Willibald Katteneder (re.), Daniel Grasserbauer (Mitte), Hans Hinterreiter, Bad Zell.
Willibald Katteneder (re.), Daniel Grasserbauer (Mitte), Hans Hinterreiter, Bad Zell.(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner)

Handwerk aus der Region
„Ich verwende den Sessel gerne als ambivalente Metapher für unsere westliche Kultur an sich. Begriffe wie Besitz, Besetzung, aber auch Kommunikation, Konfrontation und Begegnung schwingen dabei mit“, sagt der Bildhauer Willibald Katteneder aus Rechberg. Er ist bekannt für Landart und Installationen, die er für die Donaufestwochen Grein gestaltet.

Nun hat er die „Tanzenden Sessel“ gemeinsam mit dem Kunstschmied Daniel Grasserbauer für den Kurort Bad Zell gebaut. Warum schwebt die Skulptur über dem Wasser?

Manuela Eibensteiner: „Wasser ist unser wichtigstes Gut!“
Manuela Eibensteiner: „Wasser ist unser wichtigstes Gut!“(Bild: M. Eibensteiner)
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„Wasser ist die Grundlage für unser Leben. Das hat uns der Dürresommer ja drastisch aufgezeigt“, sagt Katteneder.

Malerei mit Quellwasser
Um das Thema Wasser kreisen auch die ansprechenden Gemälde der Freistädter Künstlerin Manuela Eibensteiner, die ab morgen im Hotel Lebensquell „Schöpfungsbilder“ zeigt, die sie mit Quellwasser aus dem Mühlviertel malt. Die Ausstellung (bis 30. Oktober) macht ebenfalls auf das „Fest der Volkskultur“ aufmerksam. 

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