Gaunerinnen rissen Seniorin Rolex vom Handgelenk

Brutaler Raub einer Rolex in Wels: zwei Gaunerinnen packten eine 81-Jährige an der Hand und rissen der Seniorin die hochpreisige Uhr vom Handgelenk. Dann brausten die Räuberinnen mit einem hellen Kleinwagen davon. Die Welser Polizei sucht nun Zeugen.
Der Raub der hochpreisigen Markenuhr ereignete sich am Dienstag gegen 10.45 Uhr bei einem Einfamilienhaus in Wels. Die 81-Jährige hatte laut eigenen Angaben am Vormittag die Einfahrt zu ihrem Haus gefegt. Das Grundstück ist eingezäunt.
Plötzlich seien zwei unbekannte Frauen vor dem Grundstück am Gehsteig gestanden und hätten die 81-Jährige in ein Gespräch verwickelt. Die unbekannten Frauen hätten der Seniorin unbedingt die Hand geben wollen, woraufhin diese ihre rechte Hand durch die Streben der Eingangstür streckte.
In Kleinwagen geflüchtet
Anschließend hätten die Unbekannten die Hand der 81-Jährigen gewaltsam festgehalten und ihr die getragene Markenuhr gewaltsam heruntergerissen. Die Frauen seien daraufhin einige Meter stadteinwärts gelaufen, ehe sie in einen hellen Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen gestiegen und mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren seien.
Hinweise erbeten
Zeugen, welche am 1. September 2026 zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr im Stadtgebiet von Wels einen solchen hellen Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Oberösterreich unter 059133403188 zu melden.
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