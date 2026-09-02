Oberösterreich stellt Deutschkurse auf neue Beine

Um mehr Treffsicherheit zu gewährleisten und die Budgets auf den tatsächlichen Bedarf abstimmen zu können, ordnet das Land OÖ die Organisation der von der öffentlichen Hand finanzierten Deutschkurse für Migranten und Asylwerber neu. Das bisherige „Wunschkonzert“ werde laut Landesrat Dörfel damit beendet.