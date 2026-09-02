Experte zerlegt Bescheid für Deponie-Zuschüttung

Das Zuschütten der Reifen sei der völlig falsche Weg, um rund 6000 Trinkwasserbezieher zu schützen. „Es gibt nur zwei Möglichkeiten, um die Gefahr zu verhindern. Es könnte eine Dichtwand errichtet werden. Das ist allerdings sehr aufwändig. Der normalste und einfachste Weg wäre, den Dreck wegzuräumen, von dem die Gefahr ausgeht. Konkret bedeutet das die vollständige Räumung der Deponie, mit der in der Vergangenheit viel Geld gemacht wurde. Das hätten die Behörden wissen müssen.“