Wenn das Kind im Familienurlaub krank wird

Zwei Nächte im italienischen Krankenhaus statt Dolce Vita? Für Familien eine Horrorvorstellung! Was Eltern über medizinische Notfälle im Ausland wissen sollten – und wann es Zeit ist, zum Arzt zu gehen.
In den letzten Ferienwochen noch einmal ab an den Strand! Sonne, Meer – und plötzlich geht es dem Kind so richtig schlecht. Wenn der Familienurlaub mit einem Aufenthalt im Krankenhaus endet, ist das die Horrorvorstellung für alle Eltern – aber kein Grund zur Panik, beruhigt Primar Walter Bonfig vom Klinikum Wels-Grieskirchen: „Oft sind es Sprachbarrieren, die Unsicherheit und Missverständnisse verursachen. Eine Rückreise kann bei chronischen Erkrankungen zwar sinnvoll sein, aber grundsätzlich kann man in ganz Europa von einer guten gesundheitlichen Versorgung ausgehen.“
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