Junge Lenkerin auf Autobahn aus Auto geschleudert

Eine 29-jährige Serbin aus Wels fuhr am Dienstag gegen 22 Uhr mit ihrem Pkw auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Wien. Am Beifahrersitz befand sich ein 32-jähriger Serbe, ebenfalls aus Wels. Im Bereich von Eberstalzell verlor die 29-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kam mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen eine im Straßengraben befindliche Zauneinrichtung.

Aus dem Auto geschleudert

Durch den starken Aufprall wurde die Lenkerin aus dem Fahrzeug geschleudert. Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert. Der 32-jährige Beifahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ebenfalls in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand von Ermittlungen.