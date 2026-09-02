Thomas Baum geht wieder auf Verbrecherjagd

Zwei Verbrechen, die zusammenhängen

„Auf der Autobahn wird ein Kleinlaster mit Flüchtlingen gestoppt, gleichzeitig wird am Taubenmarkt ein Anwalt ermordet“, verrät Baum über den Einstieg in die Handlung. Bald wird klar, dass es um internationale Schleuserkriminalität und um „schmutzige Geschäfte in einer Autowaschanlage geht“, schmunzelt Baum, der seine Figuren psychologisch genau ausleuchtet, hinter glänzenden Fassaden gerne menschliche Abgründe freilegt und all das fesselnd erzählt.