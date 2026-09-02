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Neuer Linz-Krimi

Thomas Baum geht wieder auf Verbrecherjagd

Oberösterreich
02.09.2026 14:00
Thomas Baum schreibt Romane, Theaterstücke und Drehbücher und arbeitet außerdem als Supervisor ...
Thomas Baum schreibt Romane, Theaterstücke und Drehbücher und arbeitet außerdem als Supervisor und Berater(Bild: Reinhard Winkler)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Linz ist der perfekte Ort für das Verbrechen: Autor Thomas Baum lässt auch seinen sechsten Krimi mit dem Ermittlerduo Worschädl und Schinagl in der oberösterreichischen Landeshauptstadt spielen. „Es geht um internationale Kriminalität“, verrät der bekannte Drehbuchautor.

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Eigentlich ist Thomas Baum durch seine Drehbücher für „Tatort“, „Der Winzerkönig“ oder auch die „Rosenheim-Cops“ bekannt. Literarische Krimis zu schreiben, ist für ihn jedoch auch ein Muss, umso mehr, wenn sie in seiner Heimatstadt Linz angesiedelt sind. Und sie sind ebenfalls sehr beliebt.

Sein neuer Krimi trägt den Titel „Gefährlicher Glanz“, darin schickt er sein Linzer Ermittlerduo, die Kommissare Robert Worschädl und Sabine Schinagl, bereits zum sechsten Mal auf Verbrecherjagd.

(Bild: Haymon)

Zwei Verbrechen, die zusammenhängen
„Auf der Autobahn wird ein Kleinlaster mit Flüchtlingen gestoppt, gleichzeitig wird am Taubenmarkt ein Anwalt ermordet“, verrät Baum über den Einstieg in die Handlung. Bald wird klar, dass es um internationale Schleuserkriminalität und um „schmutzige Geschäfte in einer Autowaschanlage geht“, schmunzelt Baum, der seine Figuren psychologisch genau ausleuchtet, hinter glänzenden Fassaden gerne menschliche Abgründe freilegt und all das fesselnd erzählt.

Vielschichtige Figuren, gute Plätze
„Ich gehe immer alle Schauplätze ab“, verrät er. Vielfalt ist ihm wichtig – vom Villenviertel bis zum Industriegebiet. „Linz bietet einfach vieles.“

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Für seine Figuren entwirft er sogar ganze Biografien: „Ich bin ein leidenschaftlicher Recherchierer!“ Und Worschädl? Was hat der Kommissar mit seinem Schöpfer gemeinsam? „Er ist eigentlich ein zuversichtlicher Mensch und nimmt manche Regeln recht flexibel“, gesteht Baum. Natürlich nur, wenn es der Wahrheit dient.

„Gefährlicher Glanz“ (Haymon, 14,95 Euro): Ein Pageturner mit überraschenden Wendungen, der noch lange nach der letzten Seite nachwirkt.

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