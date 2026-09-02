„Linz wird nie eine Stadt ohne Baustelle sein“

die Sicherheit in der Landeshauptstadt: „Wir haben große Herausforderungen am Volksgarten, das ist nichts Neues. Die Probleme sind mir durchaus bekannt. Ich habe den Auftrag gegeben, mehr zu kontrollieren und sich um jene Personen zu kümmern, die dort keinen guten Eindruck hinterlassen. Der Ordnungsdienst und die Polizei alleine werden nicht reichen. Diese ganzen schlimmen Taten in letzter Zeit haben Ängste geschürt. Aber ich bin der Meinung, Linz ist nach wie vor eine sichere Stadt.“