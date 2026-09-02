Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bürgermeister spricht:

„Linz wird nie eine Stadt ohne Baustelle sein“

Oberösterreich
02.09.2026 10:00
Dietmar Prammer vor dem Stadion seines Lieblingsvereins BW Linz.
Dietmar Prammer vor dem Stadion seines Lieblingsvereins BW Linz.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Linz ist nicht in Sommerpause – Themen wie Sicherheit, Kriminalität, leistbaren Wohnraum, Staus und Parkplatzmangel sind hochbrisant. Der Bürgermeister steht Rede und Antwort. Und erklärt, warum sein Herz noch immer blutet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dietmar Prammer sitzt auf den Stufen der Tabakfabrik, es ist einer seiner Lieblingsorte in Linz. Zahlreiche Leute kommen vorbei, begrüßen den Stadtchef. Der Bürgermeister hat sich Gedanken gemacht und spricht über:

die Sicherheit in der Landeshauptstadt: „Wir haben große Herausforderungen am Volksgarten, das ist nichts Neues. Die Probleme sind mir durchaus bekannt. Ich habe den Auftrag gegeben, mehr zu kontrollieren und sich um jene Personen zu kümmern, die dort keinen guten Eindruck hinterlassen. Der Ordnungsdienst und die Polizei alleine werden nicht reichen. Diese ganzen schlimmen Taten in letzter Zeit haben Ängste geschürt. Aber ich bin der Meinung, Linz ist nach wie vor eine sichere Stadt.“

Staus, Parkplatzmangel, Baustellen: „Linz ist eine Pendlerstadt. Die Leute sind auf ihr Auto angewiesen, und der öffentliche Verkehr ist nicht so ausgebaut, wie es notwendig wäre. Aber es passiert viel. Das wird auch in Zukunft so sein, deshalb werden wir wahrscheinlich nie eine Stadt sein, die keine Baustelle hat.“

Der Bürgermeister an einem seiner Lieblingsplätze: die Tabakfabrik
Der Bürgermeister an einem seiner Lieblingsplätze: die Tabakfabrik(Bild: Markus Wenzel)

leistbaren Wohnraum: „Das ist die wohl größte Herausforderung für uns. Mehr als die Hälfte unserer Wohnungen sind im Eigentum von gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaften. Das ist mit ein Grund, weshalb wir im Vergleich zu anderen Städten noch moderate Mieten haben. Aber es muss weiter Wohnraum errichtet werden. Daran messe ich auch meinen Erfolg als Bürgermeister.“

hohe Investitionen bei gleichzeitig wachsendem Budgetdruck: „Das große Thema sind die laufenden Kosten, die Zahlungen an das Land, die bei 100 Millionen Euro liegen. Bei einem Budget von einer Milliarde Euro sind das zehn Prozent in einem Jahr. Aber es ist ja nicht so, dass es nur der Stadt Linz nicht gut geht. Mittlerweile kann jede zweite Gemeinde in Oberösterreich ihr Budget nicht mehr ausgleichen.“

sein blutendes Herz nach dem Abstieg von Blau-Weiß: „Diese Seuchensaison war schlimm, aber ich glaube daran, dass Blau-Weiß dieses Jahr wieder den Aufstieg packt. Aber wir haben in Linz ja auch den LASK, der das Double geschafft hat. Da kann ich als Bürgermeister auch stolz sein.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
02.09.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
191.767 mal gelesen
Ralf Schumacher
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
149.319 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
145.052 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1646 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1578 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1156 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.
Mehr Oberösterreich
Bürgermeister spricht:
„Linz wird nie eine Stadt ohne Baustelle sein“
Behörde untersucht
Absturz soll binnen eines Jahres geklärt sein
Ausschreibung startet
Oberösterreich stellt Deutschkurse auf neue Beine
Zu schnell unterwegs
Junge Lenkerin auf Autobahn aus Auto geschleudert
Krone Plus Logo
Landwirtin ratlos
Ab mit der Hecke: Hainbuchen einfach gestohlen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf