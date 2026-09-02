„Linz wird nie eine Stadt ohne Baustelle sein“

Linz ist nicht in Sommerpause – Themen wie Sicherheit, Kriminalität, leistbaren Wohnraum, Staus und Parkplatzmangel sind hochbrisant. Der Bürgermeister steht Rede und Antwort. Und erklärt, warum sein Herz noch immer blutet.
Dietmar Prammer sitzt auf den Stufen der Tabakfabrik, es ist einer seiner Lieblingsorte in Linz. Zahlreiche Leute kommen vorbei, begrüßen den Stadtchef. Der Bürgermeister hat sich Gedanken gemacht und spricht über:
die Sicherheit in der Landeshauptstadt: „Wir haben große Herausforderungen am Volksgarten, das ist nichts Neues. Die Probleme sind mir durchaus bekannt. Ich habe den Auftrag gegeben, mehr zu kontrollieren und sich um jene Personen zu kümmern, die dort keinen guten Eindruck hinterlassen. Der Ordnungsdienst und die Polizei alleine werden nicht reichen. Diese ganzen schlimmen Taten in letzter Zeit haben Ängste geschürt. Aber ich bin der Meinung, Linz ist nach wie vor eine sichere Stadt.“
Staus, Parkplatzmangel, Baustellen: „Linz ist eine Pendlerstadt. Die Leute sind auf ihr Auto angewiesen, und der öffentliche Verkehr ist nicht so ausgebaut, wie es notwendig wäre. Aber es passiert viel. Das wird auch in Zukunft so sein, deshalb werden wir wahrscheinlich nie eine Stadt sein, die keine Baustelle hat.“
leistbaren Wohnraum: „Das ist die wohl größte Herausforderung für uns. Mehr als die Hälfte unserer Wohnungen sind im Eigentum von gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaften. Das ist mit ein Grund, weshalb wir im Vergleich zu anderen Städten noch moderate Mieten haben. Aber es muss weiter Wohnraum errichtet werden. Daran messe ich auch meinen Erfolg als Bürgermeister.“
hohe Investitionen bei gleichzeitig wachsendem Budgetdruck: „Das große Thema sind die laufenden Kosten, die Zahlungen an das Land, die bei 100 Millionen Euro liegen. Bei einem Budget von einer Milliarde Euro sind das zehn Prozent in einem Jahr. Aber es ist ja nicht so, dass es nur der Stadt Linz nicht gut geht. Mittlerweile kann jede zweite Gemeinde in Oberösterreich ihr Budget nicht mehr ausgleichen.“
sein blutendes Herz nach dem Abstieg von Blau-Weiß: „Diese Seuchensaison war schlimm, aber ich glaube daran, dass Blau-Weiß dieses Jahr wieder den Aufstieg packt. Aber wir haben in Linz ja auch den LASK, der das Double geschafft hat. Da kann ich als Bürgermeister auch stolz sein.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.