Warum Pflegekräfte den Sprung nach OÖ wagten

Sicheres Land

Aber warum geht man überhaupt von Südamerika nach Oberösterreich? Natalia Suarez Garcia (24) kommt aus der Millionenstadt Medellin und lebt nun im beschaulichen Grein. „Es ist so ruhig hier, das gefällt mir und natürlich ist es sicherer als in Kolumbien“, sagt sie. Und wie sind die beiden auf die Idee gekommen, nach Oberösterreich zu kommen? „Wir haben auf Instagram das Angebot entdeckt und uns gleich beworben“, erzählen die beiden. Danach gab es ein hartes Auswahlverfahren und Tests, ehe die Reise nach Grein angetreten werden konnte.