Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hilfe aus Kolumbien

Warum Pflegekräfte den Sprung nach OÖ wagten

Oberösterreich
02.09.2026 15:30
David und Natalia sind bereit
David und Natalia sind bereit(Bild: Land OÖ/Daniel Kauder)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Dass Pflegekräfte an allen Ecken und Enden fehlen, ist längst kein Geheimnis mehr. Vor einigen Jahren wurde verstärkt versucht, Fachpersonal aus den Philippinen anzuwerben – nun liegt der Fokus auf Kolumbien. Die „Krone“ weiß, was die Südamerikaner an Oberösterreich reizt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich reise gerne und in Kolumbien sind die Arbeitsverträge nicht ideal. Also hab’ ich mir gedacht, dass ich nach Österreich gehe.“ David Quinones ist 25 Jahre und einer von 57 Pflegekräften, die seit Mitte August in Oberösterreich arbeiten. Sie alle haben eine vierjährige universitäre Ausbildung und sprechen schon sehr gut Deutsch.

Deutsch als Schlüssel
„Wer Deutsch lernt, arbeitet, unsere Werte respektiert und leistungsbereit ist, hat in Oberösterreich viele Chancen“, sagt dazu Landesrat Christian Dörfel (ÖVP). Dass in der Pflege auch Mitarbeiter aus fernen Ländern angeworben werden, ist nicht neu. Denn nur mit Mitarbeitern aus Österreich lässt sich der Bedarf nicht decken, auch wenn mittlerweile fast 2000 Menschen die Ausbildung gemacht haben oder machen.

Nach Philippinen nun Kolumbien
Vor wenigen Jahren kamen viele von den Philippinen nach Oberösterreich. Nun hat man sich für Kolumbien entschieden. „Dort erfahren die Familien und alte Menschen eine große Wertschätzung, das hilft in der Pflege. Außerdem ist die Ausbildung sehr gut und unserer ähnlich“, sagt Anna Ferihumer, Geschäftsführerin von Alter OÖ, jene Organisation, die die Suche und Integration der Pflegekräfte abwickelt.

Sicheres Land
Aber warum geht man überhaupt von Südamerika nach Oberösterreich? Natalia Suarez Garcia (24) kommt aus der Millionenstadt Medellin und lebt nun im beschaulichen Grein. „Es ist so ruhig hier, das gefällt mir und natürlich ist es sicherer als in Kolumbien“, sagt sie. Und wie sind die beiden auf die Idee gekommen, nach Oberösterreich zu kommen? „Wir haben auf Instagram das Angebot entdeckt und uns gleich beworben“, erzählen die beiden. Danach gab es ein hartes Auswahlverfahren und Tests, ehe die Reise nach Grein angetreten werden konnte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
02.09.2026 15:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
192.641 mal gelesen
Ralf Schumacher
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
152.378 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
149.092 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
2029 mal kommentiert
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1647 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1578 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Mehr Oberösterreich
Hilfe aus Kolumbien
Warum Pflegekräfte den Sprung nach OÖ wagten
Event rückt näher
Fest der Volkskultur: Zwei Sessel zum „Zaumhaltn“
Rauchgasvergiftung
Firmenbrand beschäftigte am Morgen Einsatzkräfte
Neuer Linz-Krimi
Thomas Baum geht wieder auf Verbrecherjagd
Nach Hacker-Attacke
„Reagieren Sie nicht“: AK warnt alle Mitglieder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf