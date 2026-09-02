Firmenbrand beschäftigte am Morgen Einsatzkräfte

Sechs Feuerwehren aus der Umgebung von Lenzing in OÖ waren Mittwochfrüh zu einem Einsatz „Brand Gewerbe“ ausgerückt. Es war wohl eine elektrische Anlage in einer Firma, die auf 3D-Drucke für medizinische Produkte spezialisiert ist, in Brand geraten. Eine Person wurde von der Rettung abtransportiert.
Um 5.37 Uhr wurden die Mitglieder der Feuerwehr Lenzing aus dem Schlaf gerissen. Alarmierung: Brand Gewerbe. Rasch wurden auch die Kameraden aus Vöcklamarkt, Reibersdorf, Timelkam, Seewalchen am Attersee und der Lenzing AG nachalarmiert. Auch die Rettung war vor Ort und musste bereits am Morgen eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital transportieren.
Ermittler vor Ort
Wie die Einsatzkräfte berichteten, war bereits bei der Anfahrt eine meterhohe Rauchsäule über dem Gewerbegebiet von Lenzing zu sehen. Nach etwa zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle. In der Firma, die offenbar 3D-Drucke für medizinische Zwecke herstellt, dürfte ein großer Sachschaden entstanden sein. Wo genau der Brand ausgebrochen war, müssen nun Brandermittler feststellen, die am Mittwoch bereits vor Ort waren.
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