Firmenbrand beschäftigte am Morgen Einsatzkräfte

Ermittler vor Ort

Wie die Einsatzkräfte berichteten, war bereits bei der Anfahrt eine meterhohe Rauchsäule über dem Gewerbegebiet von Lenzing zu sehen. Nach etwa zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle. In der Firma, die offenbar 3D-Drucke für medizinische Zwecke herstellt, dürfte ein großer Sachschaden entstanden sein. Wo genau der Brand ausgebrochen war, müssen nun Brandermittler feststellen, die am Mittwoch bereits vor Ort waren.