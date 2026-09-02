„Reagieren Sie nicht“: AK warnt alle Mitglieder

AK warnt vor Fake-Nachrichten

Welche und wie viele Daten die Kriminellen abgesaugt haben, ist aber noch unklar – das kann „aufgrund der gezielten Spurenverwischung durch die Angreifer nicht festgestellt werden“, heißt es im Brief der AK OÖ. Die Interessenvertretung ruft ihre Mitglieder jetzt jedenfalls zu besonderer Aufmerksamkeit auf: „Sollten Sie etwa SMS, WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails mit dem Absender „Arbeiterkammer Oberösterreich“ erhalten, in denen Ihnen zum Beispiel Zahlungen in Aussucht gestellt werden, reagieren Sie auf diese Nachrichten nicht.“ Keinesfalls sollten Bankdaten weitergegeben werden, heißt es weiter. Und: „Wir kontaktieren unsere Mitglieder aktuell werde zu Auszahlungen von Bonusaktionen noch zu Gewinnspielen.“