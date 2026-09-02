Absturz soll binnen eines Jahres geklärt sein

Behörde massiv verbessert

Wie das Onlineportal berichtet, seien diese Empfehlungen in der Vergangenheit in Österreich kaum eingehalten worden. Teilweise habe es mehr als 15 Jahre gedauert, bis ein Abschlussbericht veröffentlicht wurde. Dafür sei die Behörde auch vom Rechnungshof scharf kritisiert worden. In den vergangenen Jahren habe sich in der SUB aber sehr viel verbessert, die Bearbeitungsdauer enorm verkürzt worden.