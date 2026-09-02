Hagel verwandelt Stadt erneut in Winterlandschaft!

Im Laufe des Abends und der Nacht beruhigt sich die Wetterlage zunehmend. Die Schauer und Gewitter klingen nach und nach ab, regional können aber noch Wolkenfelder durchziehen. Besonders im Nordosten können sich bis Donnerstagmorgen dichtere Wolken halten, entlang der Alpen sind vereinzelt noch Regentropfen möglich.