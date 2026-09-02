Debütant Brennan feiert bereits 3. Etappensieg!

Matthew Brennan hat seinen Siegeszug bei der Vuelta fortgesetzt! Der britische Radprofi feierte am Mittwoch auf der 11. Etappe zur südspanischen Stadt Lorca seinen bereits dritten Tagessieg …
Gesamtführender bleibt nach der Flachetappe der Spanier Enric Mas, Felix Gall rangiert als Dritter weiter 1:39 Minuten hinter dem Leader im Roten Trikot. Zwischen Mas und dem Osttiroler liegt der Slowene Primoz Roglic (+1:18 Minuten) ebenfalls in Lauerstellung.
Gall zeitgleich mit Brennan 42.
Erneut profitierte Brennan von der perfekten Vorarbeit seiner Visma-Teamkollegen Wout van Aert und Christophe Laporte, die den 21-Jährigen optimal auf die Zielgerade führten. Dort gab es für die Sprint-Konkurrenz kein Vorbeikommen mehr am Engländer, der seine erste dreiwöchige Rundfahrt bestreitet. Bereits die 2. und 5. Etappe hatte Brennan im Massensprint für sich entschieden.
Er wandelt auf den Spuren seines Vorbilds Mark Cavendish, der 2010 bei seiner ersten Spanien-Rundfahrt ebenfalls drei Etappen gewonnen hatte. Als bester Österreicher fuhr Patrick Konrad in Lorca als 23. über die Ziellinie. Der Gesamt-Neunte Gregor Mühlberger und Gall klassierten sich zeitgleich mit Brennan als 40. und 42.
Harte Bergetappe steht an
Nach zwei leichteren Teilstücken geht es in der 12. Etappe am Donnerstag wieder in die Berge. Bei der Sternwarte von Calar Alto wartet die nächste Bergankunft. Auf den knapp 167 Kilometern muss das Feld mehr als 4500 Höhenmeter bewältigen, am Ende steht ein Schlussanstieg der ersten Kategorie am Programm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.