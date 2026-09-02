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Vuelta a España 2026

Debütant Brennan feiert bereits 3. Etappensieg!

Sport-Mix
02.09.2026 17:57
Matthew Brennan
Matthew Brennan(Bild: EPA/Javier Lizon)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Matthew Brennan hat seinen Siegeszug bei der Vuelta fortgesetzt! Der britische Radprofi feierte am Mittwoch auf der 11. Etappe zur südspanischen Stadt Lorca seinen bereits dritten Tagessieg …

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Gesamtführender bleibt nach der Flachetappe der Spanier Enric Mas, Felix Gall rangiert als Dritter weiter 1:39 Minuten hinter dem Leader im Roten Trikot. Zwischen Mas und dem Osttiroler liegt der Slowene Primoz Roglic (+1:18 Minuten) ebenfalls in Lauerstellung.

Gall zeitgleich mit Brennan 42.
Erneut profitierte Brennan von der perfekten Vorarbeit seiner Visma-Teamkollegen Wout van Aert und Christophe Laporte, die den 21-Jährigen optimal auf die Zielgerade führten. Dort gab es für die Sprint-Konkurrenz kein Vorbeikommen mehr am Engländer, der seine erste dreiwöchige Rundfahrt bestreitet. Bereits die 2. und 5. Etappe hatte Brennan im Massensprint für sich entschieden.

Er wandelt auf den Spuren seines Vorbilds Mark Cavendish, der 2010 bei seiner ersten Spanien-Rundfahrt ebenfalls drei Etappen gewonnen hatte. Als bester Österreicher fuhr Patrick Konrad in Lorca als 23. über die Ziellinie. Der Gesamt-Neunte Gregor Mühlberger und Gall klassierten sich zeitgleich mit Brennan als 40. und 42.

Harte Bergetappe steht an
Nach zwei leichteren Teilstücken geht es in der 12. Etappe am Donnerstag wieder in die Berge. Bei der Sternwarte von Calar Alto wartet die nächste Bergankunft. Auf den knapp 167 Kilometern muss das Feld mehr als 4500 Höhenmeter bewältigen, am Ende steht ein Schlussanstieg der ersten Kategorie am Programm.

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