Debütant Brennan feiert bereits 3. Etappensieg!

Harte Bergetappe steht an

Nach zwei leichteren Teilstücken geht es in der 12. Etappe am Donnerstag wieder in die Berge. Bei der Sternwarte von Calar Alto wartet die nächste Bergankunft. Auf den knapp 167 Kilometern muss das Feld mehr als 4500 Höhenmeter bewältigen, am Ende steht ein Schlussanstieg der ersten Kategorie am Programm.