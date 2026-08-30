Kindern im Rathaus Eis mit Sex-Sprüchen ausgeteilt

Scharfe Kritik an dem Veranstalter WienXtra: Bei der beliebten „Kinderstadt Wienopolis“ im Rathaus wurde an die kleinen Besucher und Besucherinnen Wassereis mit sexuellen Anspielungen darauf verteilt. Die Wogen gehen hoch.
Ein Facebook-Posting einer empörten Mutter ging am Wochenende viral. Sie habe mit ihren Kindern zum dritten Mal in Folge die „Wienopolis Kinderstadt“ im Rathaus besucht. Dort dürfen Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren verschiedene Berufe ausprobieren. Zum Schluss seien dann alle übrig gebliebenen Süßigkeiten der Woche an die Kinder ausgegeben worden, so Melanie H.: „Als ich mir die Verpackungen genauer angesehen habe, war ich ehrlich gesagt schockiert und absolut fassungslos.“
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