Zivilcourage in Wien endete mit Schädelbruch

Angreifer leidet an paranoider Schizophrenie

Doch wer war der brutale Angreifer? Ein 35-jähriger Wiener, der an paranoider Schizophrenie leidet und deshalb zurechnungsunfähig ist. „Die Frau hat mich in der Straßenbahn mit telemagnetischen Strahlen abgeschossen“, sagt er als Betroffener im Prozess. „Ich habe sie verfolgt, um Rache zu üben für das, was sie getan hat.“ Den Mann, der ihm nach den Schlägen nachlief, ordnete er daraufhin nach eigenen Aussagen ebenfalls der „Gruppe der Telemagneteure“ zu. „Ich habe mich mit der Hantelstange verteidigt. Es war eine falsche Entscheidung.“