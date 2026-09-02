Drohnen, Sabotage in Deutschland: Was wir wissen

Natürlich prüfe man die Zusammenhänge zwischen den beiden Attacken auf Umspannwerke, versichert Michael Esser vom Polizeipräsidium Köln. Brandenburgs Innenminister Redmann merkt an, dass in beiden Fällen Höchstspannungsleitungen betroffen waren und dass die Attacken zeitlich sehr nahe beieinander liegen. Doch dazu gibt es noch keine gesicherten Informationen – genau so wenig wie zu den Motiven der Täter.