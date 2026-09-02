Red-Bull-Star fällt für F1-Rennen in Monza aus!

Max Verstappen wird auch beim Formel-1-Rennen von Italien auf seinen eigentlichen Red-Bull-Teamkollegen Isack Hadjar verzichten müssen!
Die Verletzung am Handgelenk aus der Sommerpause macht einen Start des Franzosen auch an diesem Wochenende in Monza unmöglich.
Stattdessen wird der 21-Jährige wie schon vor eineinhalb Wochen beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort von Liam Lawson vertreten. Der Neuseeländer ist eigentlich Fahrer beim Red-Bull-Schwesterteam Racing Bulls.
„Keine unnötigen Risiken“
In den Niederlanden holte Lawson beim Unfall-Aus Verstappens als Siebenter wertvolle WM-Punkte. Hadjar macht nach Red-Bull-Angaben „ermutigende Fortschritte“.
Das Team verfolge seine Rehabilitation aufmerksam, werde bei dessen Rückkehr aber „keine unnötigen Risiken“ eingehen. Eine Woche nach Monza macht die Formel 1 erstmals in Madrid Station.
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