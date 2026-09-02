Betonporsche nach neun Jahren abgeschleppt

Der vom Vorarlberger Künstler Gottfried Bechtold vor dem Kunsthaus Bregenz platzierte Betonporsche wurde vor Kurzem das erste Mal nach neun Jahren bewegt. Er wurde mittels Kran abtransportiert – allerdings nicht in die Werkstätte.
Im Jahre 2006 ließ Gottfried Bechtold elf Betonporsche seines Skulpturenensembles „Elf Elf“ im Rahmen seiner Ausstellung im Kunsthaus Bregenz (KUB) am Karl-Tizian-Platz aufstellen. Anlässlich des 20-jährigen KUB-Jubiläums 2017 fand einer der 16,4 Tonnen schweren 911er-Skulpturen seinen festen Platz vor dem Kunsthaus.
Seither ist sie als Kunstwerk im öffentlichen Raum ein stiller Begleiter des Alltags und als Anziehungspunkt für Passanten und KUB-Besucher nicht mehr wegzudenken. Vor allem Kinder werden von dem stillgelegten Porsche magisch angezogen und vollführen darauf allerlei Kletterübungen.
Doch jetzt ist erst einmal Schluss mit dem Spaß. Dem Porsche wurden vor wenigen Tagen Gurte angelegt, und der Koloss wanderte anschließend auf einen Laster und weiter ins Depot in der Bodensee-Gemeinde Hard. Dort wird der Porsche eingelagert.
Träger Sportflitzer musste weg
Der träge Sportflitzer musste weg, weil im und rund um das benachbarte Landestheater die Umbauarbeiten beginnen. Sobald diese abgeschlossen sind, wird der Porsche wieder vor dem KUB geparkt.
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