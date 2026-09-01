Syrischer Major gaukelte Salzburgerin Liebe vor

Eine Salzburgerin (64) ging einem Liebesbetrüger auf den Leim: Bereits 2024 lernte sie im Internet einen angeblichen Major aus Syrien kennen, der sich immer wieder neue Geschichten ausdachte, um an das Geld der Frau zu kommen. Rund 100.000 Euro überwies sie dem Mann in Form von Gutscheinkarten, heißt es von der Exekutive.
Die Salzburger Polizei ermittelt in einem besonders dreisten Fall von Love Scam: Die 64-Jährige war über zwei Jahre lang von den Geschichten des unbekannten Betrügers, der dabei auch mehrere Identitäten erfand, geblendet. Als angeblicher Major aus Syrien konnte der Kriminelle die 64-Jährige dazu bringen, ihm immer wieder Gutscheinkarten zu schicken. Am Montag erstattet die Frau Anzeige – einen Gesamtschaden von rund 100.000 Euro nimmt die Exekutive an.
Betrug via SMS
Auf eine andere Form des Betrugs fiel dagegen ein Pinzgauer (47) herein: nämlich einen Phishing-Betrug. Der Mann erhielt eine SMS, wonach seine Anmeldedaten bei Finanz Online auslaufen. Was er nicht wusste: Betrüger hatten die SMS samt einem Link verschickt, um an die Bankdaten des 47-Jährigen zu kommen. Tatsächlich klickte der 47-Jährige auf den Link, gab bei der aufgerufenen Internetseite seine Personal- und Kontodaten an. Kurz danach klingelte das Telefon: Eine unbekannte Frau gab sich als IT-Sicherheitsberaterin einer Bank aus und sprach von Ungereimtheiten.
Daraufhin bestätigte der Pinzgauer mehrere Signaturanfragen – und überwies auf diese Weise rund 35.000 Euro auf das Konto der mutmaßlichen Betrüger. Als der Mann später misstrauisch wurde und bei der von der Frau genannten Bank anrief, wurde ihm der Betrug bewusst. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.