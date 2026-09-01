Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

100.000 Euro erbeutet

Syrischer Major gaukelte Salzburgerin Liebe vor

Salzburg
01.09.2026 11:21
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Samuel Thurner)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eine Salzburgerin (64) ging einem Liebesbetrüger auf den Leim: Bereits 2024 lernte sie im Internet einen angeblichen Major aus Syrien kennen, der sich immer wieder neue Geschichten ausdachte, um an das Geld der Frau zu kommen. Rund 100.000 Euro überwies sie dem Mann in Form von Gutscheinkarten, heißt es von der Exekutive.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Salzburger Polizei ermittelt in einem besonders dreisten Fall von Love Scam: Die 64-Jährige war über zwei Jahre lang von den Geschichten des unbekannten Betrügers, der dabei auch mehrere Identitäten erfand, geblendet. Als angeblicher Major aus Syrien konnte der Kriminelle die 64-Jährige dazu bringen, ihm immer wieder Gutscheinkarten zu schicken. Am Montag erstattet die Frau Anzeige – einen Gesamtschaden von rund 100.000 Euro nimmt die Exekutive an. 

Betrug via SMS
Auf eine andere Form des Betrugs fiel dagegen ein Pinzgauer (47) herein: nämlich einen Phishing-Betrug. Der Mann erhielt eine SMS, wonach seine Anmeldedaten bei Finanz Online auslaufen. Was er nicht wusste: Betrüger hatten die SMS samt einem Link verschickt, um an die Bankdaten des 47-Jährigen zu kommen. Tatsächlich klickte der 47-Jährige auf den Link, gab bei der aufgerufenen Internetseite seine Personal- und Kontodaten an. Kurz danach klingelte das Telefon: Eine unbekannte Frau gab sich als IT-Sicherheitsberaterin einer Bank aus und sprach von Ungereimtheiten. 

Lesen Sie auch:
Beide Angeklagte waren in einem Sportgeschäft für den Verleih und Verkauf von Ski tätig.
Prozess in Salzburg
Vater und Sohn tricksten bei den Preisen für Ski
17.04.2026

Daraufhin bestätigte der Pinzgauer mehrere Signaturanfragen – und überwies auf diese Weise rund 35.000 Euro auf das Konto der mutmaßlichen Betrüger. Als der Mann später misstrauisch wurde und bei der von der Frau genannten Bank anrief, wurde ihm der Betrug bewusst. Die Ermittlungen laufen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
01.09.2026 11:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
179.708 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
116.504 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Oberösterreich
Zweiter Schicksalsschlag für Familie von Marcel
108.370 mal gelesen
In diesem blauen BMW verunglückten die beiden jungen Männer in der Nacht auf Sonntag in ...
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1246 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1183 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1167 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf