Syrischer Major gaukelte Salzburgerin Liebe vor

Betrug via SMS

Auf eine andere Form des Betrugs fiel dagegen ein Pinzgauer (47) herein: nämlich einen Phishing-Betrug. Der Mann erhielt eine SMS, wonach seine Anmeldedaten bei Finanz Online auslaufen. Was er nicht wusste: Betrüger hatten die SMS samt einem Link verschickt, um an die Bankdaten des 47-Jährigen zu kommen. Tatsächlich klickte der 47-Jährige auf den Link, gab bei der aufgerufenen Internetseite seine Personal- und Kontodaten an. Kurz danach klingelte das Telefon: Eine unbekannte Frau gab sich als IT-Sicherheitsberaterin einer Bank aus und sprach von Ungereimtheiten.