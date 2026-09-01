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Jetzt ist‘s fix! Barca präsentiert Gabriel Jesus

La Liga
01.09.2026 15:24
Gabriel Jesus ist offiziell ein „Blaugrana“.
Gabriel Jesus ist offiziell ein „Blaugrana“.(Bild: AFP/LLUIS GENE)
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Von krone Sport

Jetzt ist‘s auch offiziell: Wie am Montag bereits berichtet, trägt Gabriel Jesus ab sofort den Dress des FC Barcelona. Der Stürmer soll seinem nunmehrigen Ex-Klub Arsenal London immerhin noch zehn Millionen Euro Ablöse beschert haben.

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„Sein Instinkt hat ihn hier hergebracht“, schreibt Barce unter dem entsprechenden Posting. Die Fans haben eine sichtliche Freude am Transfer.

Mehr Spielpraxis
Jesus war zuletzt bei Arsenal nicht besonders glücklich gewesen. Just in der Meistersaison hatte er seinen Status als Stammspieler verloren, brachte es gerade einmal auf 421 Einsatzminuten in der Premier League.

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Das soll sich bei Barca ändern. Mehr Spielpraxis ist angesagt. Obwohl‘s dort inzwischen vor prominenten Namen nur so wimmelt. Und die Saison zumindest in der Liga mit drei souveränen Siegen in drei Partien recht passabel begonnen hat.

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