Pflege: Landesrätin will Pensionisten ans Börserl

Seit dem 1. Jänner 2018 ist der Regress für die stationäre Pflege in Österreich grundsätzlich abgeschafft. Über die Jahre hat dies, bei höherer Lebenserwartung der Bevölkerung und steigenden Kosten in der Pflege, mit dazu beigetragen, dass die benötigten finanziellen Mittel von Land und Gemeinden kaum noch zu stemmen sind. Im Ländle sind es vor allem die Bürgermeister, die unter der Kostenexplosion stöhnen und sich in vielen Fällen kaum in der Lage sehen, die Mittel für den Sozialfonds aufzubringen.