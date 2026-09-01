Früherer Kika/Leiner-Geschäftsführer verhaftet!

Die Pleite der Möbelkette Kika/Leiner hat nunmehr dazu geführt, dass der frühere Geschäftsführer Hermann W. am 28. August wegen Betrugsverdachts festgenommen worden ist und sich seit Sonntag in U-Haft befindet. Wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte, geht es neben anderen Vorwürfen ausgerechnet um eine vermeintliche Hilfsaktion für Hochwasseropfer im Jahr 2024.