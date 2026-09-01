Scooter-Aus in Bus und Bim: Was halten Sie davon?

Die Wiener Linien begründen den Schritt mit dem Platzbedarf und der Sicherheit bei täglich 2,47 Millionen Fahrgästen. Durch die Gleichstellung mit Fahrrädern sollen blockierte Gänge und Verzögerungen beim Ein- und Aussteigen der Vergangenheit angehören. Während sich viele Passagiere über freiere Wege im Berufsverkehr freuen, trifft das Verbot vor allem Pendler, die für die „letzte Meile“ auf die Kombination aus Öffis und Roller gesetzt haben.