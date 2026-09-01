In dieser Manege sind Forellen die Stars

Wer seine Kinder in den Zirkus ausführt, freut sich über gefährliche Löwen, die durch Feuerreifen springen, jubelt nach einem gelungenen Sprung eines Seiltänzers oder lacht über den Clown mit der roten Nase. In Mühlbach (ÖO) bei St. Aegidi sind die Tiere kleiner, die Gefahren geringer und der Clown hat keine rote Nase. Dafür ist der Schmäh in diesem Zirkus besser. Die eigentlichen Stars der Manege sind in diesem Fall Forellen.