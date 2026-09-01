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Tierischer Zirkus

In dieser Manege sind Forellen die Stars

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01.09.2026 16:12
Markus Sageder kümmert sich rührend um seine tierischen Freunde.
Markus Sageder kümmert sich rührend um seine tierischen Freunde.(Bild: Harald Dworak)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Haben Sie schon Forellen gesehen, die mit ihrer Flosse einen Ball ins Kreuzeck schießen? Im Forellenzirkus im oberösterreichischen Mühlbach ist das Realität. Diese und andere Attraktionen bietet der Forellenzirkus, den Krone+ besucht hat.

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Wer seine Kinder in den Zirkus ausführt, freut sich über gefährliche Löwen, die durch Feuerreifen springen, jubelt nach einem gelungenen Sprung eines Seiltänzers oder lacht über den Clown mit der roten Nase. In Mühlbach (ÖO) bei St. Aegidi sind die Tiere kleiner, die Gefahren geringer und der Clown hat keine rote Nase. Dafür ist der Schmäh in diesem Zirkus besser. Die eigentlichen Stars der Manege sind in diesem Fall Forellen.

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