Ärger mit ID Austria: „Politiker sollen testen“

Neuerdings mehren sich auch die Betrugsfälle mit der ID Austria. Mehrere Hunderttausend Menschen in Österreich müssen derzeit ihre ID-Austria-Registrierung verlängern. Sie läuft nämlich nach fünf Jahren ab. Um die Services – wie etwa Finanz-Online – weiter nutzen zu können, muss die digitale Signatur verlängert werden. Wer rechtzeitig dran ist, kann das selbst online machen – ansonsten ist ein Termin bei der Bezirkshauptmannschaft nötig. Das machen sich Betrüger jetzt zunutze.