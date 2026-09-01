Brigitte Macrons Tochter liebt 20 Jahre Jüngeren

Die Macrons beweisen es erneut: Liebe kennt einfach kein Alter! Denn wie Mama Brigitte Macron liebt nun auch ihre Tochter Tiphaine Auzière einen sehr viel jüngeren Mann.
Es ist aktuell DAS Tuschelthema in Frankreich: Die 42-jährige Tochter von Brigitte Macron ist frisch verliebt – in einen 22-jährigen Kite-Surfer und Studenten. Und das Paar hat keine Lust, ihre Liebe zu verstecken!
Er war ihr Surflehrer
Denn Auzière, die aus Macrons Ehe mit André-Louis Auzière stammt, und ihr Freund Antoine Lecomte machten die noch ziemlich frische Beziehung höchstselbst auf Instagram öffentlich.
Mit diesem Video machte Tiphaine Auzière auf Instagram ihre neue Liebe öffentlich:
Gerüchten zufolge sollen sich Tiphaine und Antoine nämlich erst Anfang des Sommers im nordfranzösischen Seebad Le Touquet kennengelernt haben. Hier hat Brigitte Macrons Familie eine Villa, der Student aus Lille soll dort als Trainer für Wassersport arbeiten. Als er ihr das Surfen beibrachte, soll es gefunkt haben.
Mama als Liebes-Vorbild
Macrons Tochter scheint sich in Liebesdingen also ihre Mama als Vorbild zu nehmen. Denn die Liebe von Brigitte und Emmanuel Macron schrieb Geschichte: Die einstige Lehrerin lernte den späteren französischen Präsidenten Anfang der 90er-Jahre kennen, als dieser noch Schüler war. Eine ungewöhnliche Liebe, die bis heute anhält – allen Widrigkeiten zum Trotz.
Tiphaines Neuer ist übrigens nur wenige Jahre älter als ihre eigenen Kinder, die 13 und elf Jahre alt sind. Sie stammen aus der langjährigen Beziehung von Auzière, die als Rechtsanwältin arbeitet, mit Gastroenterologe und Hepatologe Antoine Choteau (47). Das Paar trennte sich Anfang 2025.
Lässig-Trip nach Amsterdam
In ihrem ersten Pärchen-Video auf Instagram zelebrieren Tiphaine und ihr Antoine nun ihre neue Liebe und gaben sogar Einblick in einen ersten gemeinsamen Kurztrip nach Amsterdam.
Und da ging es ziemlich leger zu: Anstatt First Class zu fliegen, nahm das frisch verliebte Paar einen Hippie-Surfer-Van. Eingecheckt wurde dann auch nicht im Fünf-Sterne-Haus, sondern im außergewöhnlichen Faralda-Hotel, das sich in einem umgebauten Hafenkran befindet. „48h in dam with Madam“, kommentierte Lecomte den Liebes-Clip.
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