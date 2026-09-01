Brigitte Macrons Tochter liebt 20 Jahre Jüngeren

Mama als Liebes-Vorbild

Macrons Tochter scheint sich in Liebesdingen also ihre Mama als Vorbild zu nehmen. Denn die Liebe von Brigitte und Emmanuel Macron schrieb Geschichte: Die einstige Lehrerin lernte den späteren französischen Präsidenten Anfang der 90er-Jahre kennen, als dieser noch Schüler war. Eine ungewöhnliche Liebe, die bis heute anhält – allen Widrigkeiten zum Trotz.