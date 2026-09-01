Erstes Taschengeld: Das sollten Eltern beachten

Das erste eigene Geld gebe Kindern die Möglichkeit, selbst finanzielle Entscheidungen zu treffen und aus den Erfahrungen zu lernen, sagte Philipp List, Leiter von FLiP am Erste Campus in Wien. Mit Taschengeld lernen Kinder, Ausgaben zu planen, auf Wünsche zu sparen und finanzielle Entscheidungen selbst zu treffen, heißt es in der Aussendung von FLiP.