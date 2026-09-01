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Erstes Taschengeld: Das sollten Eltern beachten

Wirtschaft
01.09.2026 15:59
FLiP gibt Eltern zu Schulbeginn Taschengeld-Tipps.
FLiP gibt Eltern zu Schulbeginn Taschengeld-Tipps.(Bild: APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene)
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Von krone.at

Schokolade, Gummibärli oder doch ein Spielzeug? Mit dem ersten Taschengeld können Kinder eigene Kaufentscheidungen treffen und machen erste Erfahrungen im Umgang mit Geld. Der Financial Life Park am (FLiP) weiß, worauf Eltern beim Thema Taschenbeld achten sollten.

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Das erste eigene Geld gebe Kindern die Möglichkeit, selbst finanzielle Entscheidungen zu treffen und aus den Erfahrungen zu lernen, sagte Philipp List, Leiter von FLiP am Erste Campus in Wien. Mit Taschengeld lernen Kinder, Ausgaben zu planen, auf Wünsche zu sparen und finanzielle Entscheidungen selbst zu treffen, heißt es in der Aussendung von FLiP.

Der Schulbeginn sei ein guter Anlass zur Einführung von Taschengeld, da Kinder damit ein erstes Verständnis für Zahlen entwickeln.

FLiP hat Taschengeld-Tipps für den Schulbeginn veröffentlicht:

  • Wöchentlich und in bar: Laut FLiP sollten Kinder ihr Taschengeld wöchentlich und in bar erhalten. Regelmäßigkeit hilft Kindern, den Überblick über ihr Budget zu behalten. Mit zunehmendem Alter kann auf monatliche Zahlungen umgestiegen werden.
  • Kinder dürfen entscheiden: Eltern sollten ihren Kindern erlauben, frei über ihr Taschengeld zu entscheiden. Auch Fehlkäufe sind wichtige Lernerfahrungen im Umgang mit Geld.
  • Kein Erziehungsmittel: Damit das Taschengeld effektiv seinen Zweck als Instrument der Finanzbildung erfüllt, sollte es nicht als Erziehungsmittel verwendet werden. FLiP empfiehlt daher, Taschengeld unabhängig von Schulnoten und Verhalten auszuzahlen.
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Darüber hinaus sollen offene Gespräche über Sparziele, Wünsche und Ausgaben helfen, ein realistisches Verständnis von Geld zu entwickeln. Dabei lernen Kinder, Verantwortung zu übernehmen und die Folgen ihrer finanziellen Entscheidungen einzuschätzen.

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