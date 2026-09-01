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Napolis McTominay muss am Herzen operiert werden

Fußball International
01.09.2026 15:14
(Bild: AP/Armando Franca)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Scott McTominay vom italienischen Fußball-Erstligisten SSC Napoli muss wegen einer Herzrhythmusstörung operiert werden. Der 29-jährige schottische Nationalteamspieler müsse sich deswegen in den kommenden Tagen einem „korrigierenden Eingriff mittels Ablation (PFA)“ unterziehen, teilte der Verein mit. McTominay wird demnach voraussichtlich für gut einen Monat ausfallen. Napoli sprach in einer knappen Mitteilung von einer „leichten, gutartigen Herzrhythmusstörung“.

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Bei einer sogenannten Ablation handelt es sich um ein minimalinvasives Verfahren zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen. McTominay werde nach der ersten Länderspielpause in dieser Saison wieder zurückkehren, hieß es. McTominay steht bei Napoli seit Sommer 2024 unter Vertrag. Zuvor spielte er sieben Jahre für Manchester United. Seinem derzeitigen Verein verhalf er in der Saison 2024/25 zum Gewinn der italienischen Meisterschaft.

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