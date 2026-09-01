Napolis McTominay muss am Herzen operiert werden

Bei einer sogenannten Ablation handelt es sich um ein minimalinvasives Verfahren zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen. McTominay werde nach der ersten Länderspielpause in dieser Saison wieder zurückkehren, hieß es. McTominay steht bei Napoli seit Sommer 2024 unter Vertrag. Zuvor spielte er sieben Jahre für Manchester United. Seinem derzeitigen Verein verhalf er in der Saison 2024/25 zum Gewinn der italienischen Meisterschaft.