Schlafmittel im Tee: Lebensgefährtin vergewaltigt

„Hatte keine Kleidung mehr an“

Etwas, was der 43-Jährige am 5. Juli schließlich einfach nahm. „Wir haben schon drei Monate in dieser Wohnung getrennt gelebt“, erklärt die Frau. „An diesem Nachmittag hat er mir auf einmal einen Tee gebracht.“ Den sie trank. Die zwei kleinen gemeinsamen Kindern waren an dem Wochenende bei den Großeltern. „Und das nächste, was ich weiß, ist, dass ich im Bett lag und keine Kleidung mehr an hatte.“ Der angeklagte Türke starrt während ihrer Aussage mit verschränkten Armen einfach ins Leere.